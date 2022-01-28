مذيعة الـMTV تحسم الجدل.. هل ستترشح للانتخابات النيابية؟

مع احترامي لكل المواقع الاخبارية التي تداولت خبر ترشحي للانتخابات النيابية، الا ان هذا الخبر غير صحيح، لست مرشحة عن اي مقعد ومع أي جهة… شكراً للدعم الدائم! الانتخابات فرصة للتغيير، اختاروا المرشحين بدقة! 🇱🇧 https://t.co/Aj5LNF5nNf
— Nabila Awad (@NabilaNAwad) January 28, 2022
مع احترامي لكل المواقع الاخبارية التي تداولت خبر ترشحي للانتخابات النيابية، الا ان هذا الخبر غير صحيح، لست مرشحة عن اي مقعد ومع أي جهة… شكراً للدعم الدائم! الانتخابات فرصة للتغيير، اختاروا المرشحين بدقة! 🇱🇧 https://t.co/Aj5LNF5nNf