مذيعة الـMTV تحسم الجدل.. هل ستترشح للانتخابات النيابية؟

نفت الاعلامية في قناة الـMTV نبيلة عواد الأخبار التي تداولت خبر ترشيحها للانتخابات النيابية.



وقالت نبيلة عبر حسابها على "تويتر": مع احترامي لكل المواقع الاخبارية التي تداولت خبر ترشحي للانتخابات النيابية، الا ان هذا الخبر غير صحيح، لست مرشحة عن اي مقعد ومع أي جهة… شكراً للدعم الدائم! الانتخابات فرصة للتغيير، اختاروا المرشحين بدقة!".

مع احترامي لكل المواقع الاخبارية التي تداولت خبر ترشحي للانتخابات النيابية، الا ان هذا الخبر غير صحيح، لست مرشحة عن اي مقعد ومع أي جهة… شكراً للدعم الدائم! الانتخابات فرصة للتغيير، اختاروا المرشحين بدقة! 🇱🇧 https://t.co/Aj5LNF5nNf — Nabila Awad (@NabilaNAwad) January 28, 2022