بعد رحيل والديهما...إيمي ودنيا غانم تنهاران على مسرح Joy Awards!

كت إيمى ودنيا سمير غانم بعد عرض فيديو عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards في الرياض.



ولم تتمكن الشقيقتان من الحديث وأكدتا أنهما حضرتا كلمة لإلقائها ولكنهما لم تتمكنا من التعبير، وسط بكائهما.

وحضرت إيمي ودنيا إلى مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز JOY AWARDS وهي جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية، والمخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

وفور انتهاء الفيديو، ظهرت إيمي لأول مرة رسميا منذ وفاة والديها بصحبة زوجها حسن الرداد الذي أوصلها للمسرح، وبصحبتها دنيا شقيقتها.



كما حرص على الحضور من الفنانين العرب كل من، محمد هنيدى، وليد توفيق، كاظم الساهر، دنيا سمير غانم، هاني رمزي، أشرف زكي، روجينا، تامر عاشور، والإعلامي عمرو أديب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات.

ويشهد الحفل عددا من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في المنطقة.



يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.



وفيما يتفرّع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرّة واحدة فقط لكل جائزة. وكانت مرحلة التصويت للأعمال والأشخاص المرشّحين قد انطلقت في 20 أكتوبر من العام الماضي وامتدت طوال شهر كامل.