تامر حسني وميريام فارس ينضمان إلى الفنانين العالميين في حفلات "فورمولا إي الدرعية"

كشفت اللجنة المنظمة لسباق "فورمولا إي الدرعية" عن مفاجأة سارة لمحبّي الموسيقى والفن في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت عن مشاركة النجمين تامر حسني وميريام فارس في الحفلات الموسيقية العالمية التي سيتم تنظيمها على هامش السباقين اليوم الجمعة وغداً السبت في الدرعية.ويستعد النجم العربي المصري تامر حسني لإشعال حماس الجماهير على مسرح "فورمولا إي الدرعية" يوم السبت في الفقره الختامية للحفل. ويحظى النجم المصري بمسيرة حافلة بالانجازات التي انطلقت في عام 2002 بتحقيق أرقاماً خيالية كأعلى مبيعات ألبومات وأفلام في مصر و الشرق الاوسط. وكان قد حقق أرقاماًعالية بوصوله لبليون مشاهدة عن مجمل أعماله على منصة اليوتيوب. كما يستعد النجم تامر حسني لغناء احدث اغانيه الذي يتفاعل معها الجمهور.من جهتها، ستتألّق النجمة ميريام فارس بأداء أغنياتها على مسرح الدرعية اليوم الجمعة. وتمتلك ميريام فارس قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، وكانت قد طرحت منذ أيام أحدث كليباتها الغنائية الجديدة "معليش" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي الأغنية التي اختارت تقديمها باللهجة الأمازيغية المغربية، كما ظهرت بـ"لوك" جديد من التراث والفلكلور الأمازيغي في الملابس التي ارتدتها. وتستعد النجمة اللبنانية لتقديم أشهر أغانيها على مسرح فورمولا إي الدرعية مثل "أنا والشوق"، "حقلق راحتك" و"مكانه وين" وغيرها من الأغاني التي يحبّها جمهورها وسيستمتع بها الحضور.