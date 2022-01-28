14
o
بيروت
12
o
طرابلس
8
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
تامر حسني وميريام فارس ينضمان إلى الفنانين العالميين في حفلات "فورمولا إي الدرعية"
Lebanon 24
28-01-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت اللجنة المنظمة لسباق "فورمولا إي الدرعية" عن مفاجأة سارة لمحبّي الموسيقى والفن في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت عن مشاركة النجمين تامر حسني وميريام فارس في الحفلات الموسيقية العالمية التي سيتم تنظيمها على هامش السباقين اليوم الجمعة وغداً السبت في الدرعية.
ويستعد النجم العربي المصري تامر حسني لإشعال حماس الجماهير على مسرح "فورمولا إي الدرعية" يوم السبت في الفقره الختامية للحفل. ويحظى النجم المصري بمسيرة حافلة بالانجازات التي انطلقت في عام 2002 بتحقيق أرقاماً خيالية كأعلى مبيعات ألبومات وأفلام في مصر و الشرق الاوسط. وكان قد حقق أرقاماًعالية بوصوله لبليون مشاهدة عن مجمل أعماله على منصة اليوتيوب. كما يستعد النجم تامر حسني لغناء احدث اغانيه الذي يتفاعل معها الجمهور.
من جهتها، ستتألّق النجمة ميريام فارس بأداء أغنياتها على مسرح الدرعية اليوم الجمعة. وتمتلك ميريام فارس قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، وكانت قد طرحت منذ أيام أحدث كليباتها الغنائية الجديدة "معليش" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي الأغنية التي اختارت تقديمها باللهجة الأمازيغية المغربية، كما ظهرت بـ"لوك" جديد من التراث والفلكلور الأمازيغي في الملابس التي ارتدتها. وتستعد النجمة اللبنانية لتقديم أشهر أغانيها على مسرح فورمولا إي الدرعية مثل "أنا والشوق"، "حقلق راحتك" و"مكانه وين" وغيرها من الأغاني التي يحبّها جمهورها وسيستمتع بها الحضور.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟
Lebanon 24
خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟
01:04 | 2022-01-28
28/01/2022 01:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2022-01-28
إعلامية ستعلن إعتزالها قريبا... ما هي الأسباب؟
06:10 | 2022-01-28
ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. هكذا فاجأته على المسرح (فيديو)
05:00 | 2022-01-28
جون ترافولتا من حفل Joy Awards: قدت الطائرة بنفسي إلى الرياض
04:30 | 2022-01-28
"كرش"نجمة شهيرة يعرضها للسخرية... وإطلالتها حديث الساعة! (صورة)
04:00 | 2022-01-28
نانسي تطل بالذهبي.. وهذه الجائزة التي حصدتها في السعودية (فيديو)
03:30 | 2022-01-28
بعد رحيل والديهما...إيمي ودنيا غانم تنهاران على مسرح Joy Awards!
فيديو
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-01-28
28/01/2022 19:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 19:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 19:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact