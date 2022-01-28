التعليق الأول لدينا الشربيني بعد خسارتها في Joy Awards جائزة أحسن ممثلة

علّقت الفنانة دينا الشربيني على خسارتها جائزة أفضل ممثلة سينمائية، في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه joy awards، الذي أُقيم أمس الخميس في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وهي الجائزة التي كانت من نصيب الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، عن فيلم "العارف"؛ لتتفوق بذلك على الممثلات المصريات دينا الشربيني ومنة شلبي وأسماء أبو اليزيد.وقالت دينا الشربيني في لقاء على هامش الحفل، إنها لم تحصل على أي جائزة طوال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها رُشِّحت لعدد قليل من الجوائز، ولكنها لم تفُز بأي منها: "عمري ما خدت جايزة في حياتي".وعبَّرت الشربيني عن سعادتها بحضور حفل توزيع الجوائز، بالقول: "استقبال الناس حلو، وإحساس حلو أوي".كما تحدثت عن مسلسلها الذي ستشارك به في الماراثون الرمضاني 2022، مع الفنان محمد رمضان، مشيرةً إلى أن قصته ممتعة، وتتشوّق كثيراً لعرضه، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. ولفتت دينا في الوقت نفسه، إلى أنها وجدت صعوبة في تصوير المسلسل؛ لأن مشاهده تطلبت الكثير من السفر.