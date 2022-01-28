فنون ومشاهير

التعليق الأول لدينا الشربيني بعد خسارتها في Joy Awards جائزة أحسن ممثلة

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-912296-637789709945652782.jpg
Doc-P-912296-637789709945652782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت الفنانة دينا الشربيني على خسارتها جائزة أفضل ممثلة سينمائية، في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه joy awards، الذي أُقيم أمس الخميس في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وهي الجائزة التي كانت من نصيب الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، عن فيلم "العارف"؛ لتتفوق بذلك على الممثلات المصريات دينا الشربيني ومنة شلبي وأسماء أبو اليزيد.

وقالت دينا الشربيني في لقاء على هامش الحفل، إنها لم تحصل على أي جائزة طوال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها رُشِّحت لعدد قليل من الجوائز، ولكنها لم تفُز بأي منها: "عمري ما خدت جايزة في حياتي".

وعبَّرت الشربيني عن سعادتها بحضور حفل توزيع الجوائز، بالقول: "استقبال الناس حلو، وإحساس حلو أوي".

كما تحدثت عن مسلسلها الذي ستشارك به في الماراثون الرمضاني 2022، مع الفنان محمد رمضان، مشيرةً إلى أن قصته ممتعة، وتتشوّق كثيراً لعرضه، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. ولفتت دينا في الوقت نفسه، إلى أنها وجدت صعوبة في تصوير المسلسل؛ لأن مشاهده تطلبت الكثير من السفر.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-28
13:47 | 2022-01-28
13:39 | 2022-01-28
13:30 | 2022-01-28
13:09 | 2022-01-28
13:07 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website