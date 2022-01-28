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فنون ومشاهير
نيكولاس كيج يتغزل بزوجته الخامسة ريكو شيباتا.. فماذا عن الـ4 زيجات السابقة؟
Lebanon 24
28-01-2022
|
16:00
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بعد أربع زيجات فاشلة على مدار الـ25 عاماً الماضية، قال الفنان العالمي، نيكولاس كيج، إنه وجد الزوجة المناسبة، أخيراً، في زوجته الخامسة ريكو شيباتا، التي تصغره بـ31 عاماً.
واعترف كيج، في محادثة أخيرة مع "The Los Angeles Times"، أنه على الرغم من أن خمس زيجات "كثيرة"، فإنه نجح أخيراً في التعامل مع شيباتا، التي يتوقع أن تنجب منه طفلاً قريباً.
وعندما طُلب من كيج سرد الأشياء المفضلة لديه في الحياة، لم يتردد الفنان العالمي في ذكر زوجته الخامسة، التي أكد أنها تأتي في قمة حياته، وقال: "أنا سعيد مع زوجتي حقاً، أعرف أن خمس زيجات كثيرة، لكنني أعتقد أنني فهمت الأمر بشكل صحيح هذه المرة".
وتزوج نيكولاس صاحب الـ58 عاماً، وشيباتا صاحبة الـ27 عاماً، العام الماضي، في 16 شباط وهي حامل الآن في طفلهما الأول، والذي سيكون الثالث للممثل النجم.
وكان حفل زفاف نجم "National Treasure" وشيباتا صغيراً للغاية، وحميمياً، في فندق "واين"، ووفقاً لما قاله المتحدث باسم كيج: "فقد تم اختيار تاريخ الزفاف تكريماً لذكرى ميلاد والد كيج الراحل".
الجدير بالذكر أن العروس ارتدت زي كيمونو كفستان زفاف مصنوع يدوياً في مدينة كيوتو اليابانية، بينما ارتدى العريس بدلة توكس من توم فورد.
وسبق أن تزوج نيكولاس من باتريشيا أركيت من 1995 إلى 2001، وليزا ماري بريسلي من 2002 إلى 2004، وأليس كيم من 2004 إلى 2016، وإريكا كويكي.
المصدر: لها
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