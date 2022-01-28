كايلي جينر بإطلالة جريئة (صورة)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لعلامتها من مستحضرات التجميل، حيث تحضر مجموعة جديدة تطلقها بمناسبة عيد العشاق في 14 شباط.



ارتدت كايلي فستاناً وردي اللون كاشفاً عن الصدر، ومزيناً بقلب أحمر عند البطن، ووضعت أحمر شفاه يتناسق مع لون ملابسها.