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فنون ومشاهير
هل خضعت مارلين مونرو لعمليات تجميل؟.. شاهدوها "قبل وبعد"
Lebanon 24
28-01-2022
|
12:55
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انتشر على مواقع الواصل الاجتماعي صور للنجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو.
وأشار الناشرون إلى أن مونرو قامت بعمليات تجميل في الماضي حيث اختلف شكلها عن ما يعرفها الجمهور به.
ولم يتم التأكد إن كانت الصور مفبركة.
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