فنون ومشاهير

أحلام تبهر المتابعين بنحافتها.. وإطلالتها تخطف الأنظار (صور)

Lebanon 24
28-01-2022 | 13:30
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للفنانة الإماراتية أحلام.
 
وما أثار استغراب المتابعين هو نحافة أحلام.
 
 
 
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​أحلام

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