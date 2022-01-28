فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تبكي على الهواء: "أختي ماتت باليابان ومش قادرين نرجعها" (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2022 | 23:00
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طالبت الفنانة المصرية سهير المرشدي باستعادة جثمان شقيقتها الكاتبة الصحافية زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة "روز اليوسف" التي رحلت بعد صراع مع المرض في اليابان.

وأضافت المرشدي عبر قناة "صدى البلد" أن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة "روز اليوسف".

وأشارت إلى أن مؤسسة "روز اليوسف" الصحفية كانت غائبة عن أزمة نقل جثمان الراحلة زينب منتصر من اليابان رغم أنها كانت من كوارد المؤسسة، مضيفة أن منتصر أهدرت عمرها في حب الوطن، لكن جثمانها ما زال عالقا بالخارج.

وتابعت: "هل يرضيكم أن جثمان شقيقتي يبقى موجود في طوكيو ومش قادرين نرجعه مصر؟".
 
المصدر: روسيا اليوم
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