فنون ومشاهير

إلسا زغيب تنشر صورة مع أولادها... من يشبهها أكثر؟

Lebanon 24
29-01-2022 | 05:00
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نشرت الممثلة إلسا زغيب صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنتها وابنها الصغيرين. 
وعلّقت إلسا على الصورة قائلة: "وأخيرا، القليل من الشمس".
 
 
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إلسا زغيب

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