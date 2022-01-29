إلسا زغيب تنشر صورة مع أولادها... من يشبهها أكثر؟

نشرت الممثلة إلسا زغيب صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنتها وابنها الصغيرين.

وعلّقت إلسا على الصورة قائلة: "وأخيرا، القليل من الشمس".