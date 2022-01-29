ماريتا الحلاني "la vie en rose" في دبي... شاهدوا الصور!

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها على "انستغرام"، من دبي، وهي ترتدي فستاناً صيفيّاً وردياً وقصيرا.

وعلّقت ماريتا على الصور قائلة: "la vie en rose"، بينما أثنى الجمهور على جمالها وإطلالتها.