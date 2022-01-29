موسم جديد من مسلسل "صالون زهرة"... هل سيتغيّر الأبطال؟

أعلن المخرج جو بوعيد عن وجود جزء ثاني لمسلسل "صالون زهرة" للفنانة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، الذي عرض عبر منصة "شاهد vip" وحقق نجاحا كبيرا.



وقال جو بوعيد في لقاء مع Theinsider بالعربي إن هناك جزء جديد من المسلسل، لكن حتى الآن لم يعقد جلسات عمل مع الأبطال، وحتى السيناريو ليس جاهزا بل يتم طرح عدد من الأفكار.

وأكد أن كل الشخصيات التي ظهرت في الجزء الأول من مسلسل "صالون زهرة" مستمرة في الجزء الثاني، حتى أنه سعيد لأن هناك شخصية من الشخصيات كان سينتهي دورها في الجزء الأول بالموت، وتم تغيير السيناريو في اللحظات الأخيرة ويحمد الله على ذلك لأنهم وقتها لم يكونوا يعرفوا أن هناك موسم ثاني من المسلسل.

ومسلسل "صالون زهرة" بطولة نادين نجيب ومعتصم النهار، لين غرة، رشا بلال، زينة مكي، طوني عيسى، من تأليف نادين جابر، إخراج جو بوعيد.



وجسدت نادين نسيب نجيم خلال أحداث المسلسل دور "زهرة" التي تمتلك صالون تجميل نسائي وتتعرض لمواقف عديدة منها مواقف كوميدية، وتلتقي بـ"أنس" وتغرم به بعد العديد من المشكلات بينهما، وفي النهاية تتكلل قصة حبهما بالزواج.