لمن قالت نوال بري "انشالله بتموتوا وبتكون آخرتكن كتير بشعة"؟ (صورة)

نشرت الاعلاميّة والممثلة نوال بري، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وجّهت فيها رسالة قاسيّة للمسؤولين، قالت فيها: "صرنا بالـ2022 وبعدنا، لاء وأكتر من أي وقت قبل منسأل إجت الكهربا؟! اه ساعتين تقنين موتور؟ في طلعة عالدرج؟ أي ساعة فيني اتحمم؟ الديلفري خليه يتأخر لتجي الكهربا. شرّج التلفون قبل ما تقطع... وآخر شي بيزعلوا لما حدا يقلن انشالله بتموتوا.. يلي بيذل شعبو إذا بيندعى عليه بالموت هاي بتكون أخف شي، لان الموت حق. لازم نقول انشالله بتنذلوا وبتتبهدلوا وبتكون آخرتكن كتير بشعة.. متل ما خليتوا آخرتنا وآخرة هالبلد تكون ع ايديكن".