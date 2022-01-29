هاندا أرتشيل بإطلالة لافتة (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية هاندا أرتشيل من إحدى المناسبات، وظهرت هاندا في الصورة بوضعية جريئة، اذ ارتدت شورت قصيرا جدا، كشف عن قوامها.