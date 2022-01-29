فنون ومشاهير

هاندا أرتشيل بإطلالة لافتة (صورة)

Lebanon 24
29-01-2022 | 07:20
A-
A+
Doc-P-912710-637790630028852868.jpg
Doc-P-912710-637790630028852868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية هاندا أرتشيل من إحدى المناسبات، وظهرت هاندا في الصورة بوضعية جريئة، اذ ارتدت شورت قصيرا جدا، كشف عن قوامها.
 

مواضيع ذات صلة
تركيا توقع أول عقد تصدير للطائرة القتالية "بيرقدار آقنجي"
lebanon 24
30/01/2022 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا.. توقيف 10 مهاجرين أفغان خلال محاولتهم التوجه إلى أوروبا
lebanon 24
30/01/2022 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراج عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين في تركيا
lebanon 24
30/01/2022 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية القطرية: الدوحة تستضيف اجتماعا قطريا تركيا أفغانيا بشأن إدارة وتشغيل مطار كابل (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2022 00:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24

​هاندا أرتشيل

تركيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-29
14:00 | 2022-01-29
11:00 | 2022-01-29
08:30 | 2022-01-29
08:00 | 2022-01-29
07:23 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website