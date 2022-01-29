مريم الدباغ: "كل الرجال الذين أحببتهم قبلوا قدمي" (صورة)

أثارت الممثلة التونسية مريم الدباغ الجدل بعد تعليقها الصادم بمنشور كتبته عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

وكتبت مريم بردها على متابع سألها ما إذ أحد الرجال الذيين مروا في حياتها قد قبلّوا قدمها أجابت قائلةً: "كل الرجال الذين أحببتهم قبلوا قدمي".