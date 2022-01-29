فنون ومشاهير

صورة نادرة للسيدة فيروز من يوم زفافها.. شاهدوا كيف كانت

Lebanon 24
29-01-2022 | 08:30
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نشرت صفحة "شخصيات وأحداث من التاريخ" عبر حسابها على فيسبوك صورة للسيدة فيروز في الأبيض في يوم زفافها، وهي محاطة بثلاث سيدات. 
 
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