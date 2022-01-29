فنون ومشاهير

مكسيم خليل في أحدث صورة مع طفله: "لوكاس الحب.. دوبني دوب"

Lebanon 24
29-01-2022 | 16:00
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نشر الممثل السوري مكسيم خليل صورة جديدة عبر صفحته على "إنستغرام" جمعته بطفله الأصغر لوكاس. ولفت خليل أنظار متابعيه الذين بادروا بكتابة التعليقات التي أبدوا فيها إعجابهم بجمال ابنه وخفة ظلّه، فضلاً عن شبهه الكبير به.

 

وعلّق خليل قائلاَ: "لوكاس الحب.. دوبني دوب.. صباحكم خير.. الله يخليلكم ولادكم ويحفظهم من كل شر.. ويسلم كل اطفال العالم".
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