بكلمات مؤثرة.. مذيعة الـ OTV تودع المشاهدين (فيديو)

أعلنت مذيعة الـ otv رُبى فرن انها تركت عملها في المحطة بعد 4 سنوات من العمل فيها .

ونشرت رُبى فيديو عبر حسابها على انستغرام يلخص إطلالاتها خلال هذه السنوات في المحطة، وعلقت عليه بالقول: "9 نيسان 2018 ابتدا مشواري بقناة الـ otv نجحت فشلت وتعلمت.. واليوم هالمشوار بينتهي فاتحة صفحة جديدة من كتاب أحلامي الشكر لله ثم للإدارة اللي منحتني الثقة وللزملاء الكرام إلى المحطة التالية. "