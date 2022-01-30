فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. مذيعة الـ OTV تودع المشاهدين (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-912906-637791325933367131.jpg
Doc-P-912906-637791325933367131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت مذيعة الـ otv  رُبى فرن انها تركت عملها في المحطة بعد 4 سنوات من العمل فيها .

 

ونشرت رُبى فيديو عبر حسابها على انستغرام يلخص إطلالاتها خلال هذه السنوات في المحطة، وعلقت عليه بالقول: "9 نيسان 2018 ابتدا مشواري بقناة الـ otv  نجحت فشلت وتعلمت.. واليوم هالمشوار بينتهي فاتحة صفحة جديدة من كتاب أحلامي الشكر لله ثم للإدارة اللي منحتني الثقة وللزملاء الكرام إلى المحطة التالية. "

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-30
08:40 | 2022-01-30
07:00 | 2022-01-30
06:45 | 2022-01-30
05:00 | 2022-01-30
04:48 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website