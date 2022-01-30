رانيا محمود ياسين: شهيرة ترغب بالعودة الى التمثيل لكنها تخاف!

كشفت الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين ان والدتها شهيرة ترغب في العودة الى التمثيل لكنها تخاف من الاختلاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاءت تصريحات ياسين خلال لقائها على قناة mbc مصر. ولفتت ياسين انها تعتبر ان الفن رسالة وان والدها الراحل محمود ياسين لم يعترض يوماً على مسيرة زوجته الفنية بل بالعكس يعتبرون ان الفن ذات قيمة كبيرة، وان شهيرة هي التي اختارت الحجاب.هذا وتستذكر الممثلة رانيا ياسين والدها الممثل الراحل محمود ياسين في كل المناسبات فهي نشرت يوم عيد الاب على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة للجمهور : "النهارده اليوم العالمي للأب احتفلوا بأبائكم وأحضنوهم اوي زي احتفالكم بعيد الام بالظبط، الله يرحمك ياابي واسكنك فسيح جناته في جنات النعيم يا حبيبي".