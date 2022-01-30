فنون ومشاهير

بعد غياب 12 سنة فنانة لبنانية تعود إلى الغناء.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
30-01-2022 | 05:00
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العديد من الأشخاص يذكرون الفنانة جوانا ملاح التي لمع نجمها منتصف التسعينيات وأوائل القرن الحالي بعدما كانت أول مغنيات يدخلن شركات إنتاج عربية في ذلك الوقت.

 

ملاح عُرفت بأغانٍ كثيرة منها "عليك عيني، معاك بالي وشيناناي" جميعها صُورت بطريقة الفيديو كليب حتى آخر أعمالها مع المخرج جاد شويري  في أغنية "ح تفضل في قلبي" التي لاقت استحساناً كبيراً في ذلك الوقت.

 

اليوم بحسب ما أفادت معلومات بأن ملاح ستعود للغناء وتقدم قريباً أغنية سينغل بعنوان "انت عود" كلماتها وألحانها، حيث تستعيد حضورها مجدداً بعد كل هذا الغياب عن الساحة الفنية.

 

 
 

يذكر أن ملاح تبارت في برنامج استديو الفن 92 وحصدت النجاح الكبير عندما غنت للفنانة الراحلة شادية.

 

ومن المتوقع أن يتم تصوير أغنية "إنت عود" على طريقة الفيديو كليب قريباً.

 

المصدر: نواعم
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