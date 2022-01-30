فنون ومشاهير

بعد خلاف وقطيعة 7 سنوات.. اليسا ومروان خوري معاً من جديد! (صورة)

Lebanon 24
30-01-2022 | 04:48
A-
A+
Doc-P-912946-637791402250269548.jpg
Doc-P-912946-637791402250269548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر الفنان مروان خوري صورة جمعته بزميلته النجمة إليسا توّثق ظهورهما العلني الأول بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

 

وقال معلقاً في حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام": "اللقاء المنتظر طويلاً مع نجمتنا المشعة إليسا. أغاني كثيرة قيد التحضير".

 

 

وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس دعت خوري وإليسا خلال حلولهما ضيفي برنامجها "صاحبة السعادة" على التوالي إلى الصلح في مبادرة قبلاها.

 

واندلع الخلاف في عام 2014، وعبّر عنه خوري من خلال سلسلة من التغريدات حينئذ على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، حيث كتب: "الموضوع بيني وبين روتانا. في شي إسمو حق معنوي ومادي للمؤلف والملحن، وأنا ما ممكن إقبل بشروط روتانا. هيدا هو السبب لا أكتر ولا أقل"!

 

وأضاف: "أنا عملت المستحيل كرمال قدّم لإليسا أفضل عملين من بعد غياب، وقدّمنا أغنية" لو" والناس حبّتها كتير. وأغنية "تعبانة منك" من أجمل الأغاني برأيي. للأسف بشروط روتانا ما بقي أي مجال للاتفاق".

 

وتابع: "القصة مش قصة كرمال إليسا، قصة حق متعلق بحقوق التأليف والتلحين، وأنا مش من حقي أتنازل عن هالحقوق. قصة إحترام ومبدأ لكل ملحن ومؤلف. بالنسبة لفارس كرم، أخد الأمر على عاتقو ورح ينتج العمل وينزل قريباً".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-30
08:40 | 2022-01-30
07:00 | 2022-01-30
06:45 | 2022-01-30
05:00 | 2022-01-30
04:00 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website