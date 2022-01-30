بعد خلاف وقطيعة 7 سنوات.. اليسا ومروان خوري معاً من جديد! (صورة)

نشر الفنان مروان خوري صورة جمعته بزميلته النجمة إليسا توّثق ظهورهما العلني الأول بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

وقال معلقاً في حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام": "اللقاء المنتظر طويلاً مع نجمتنا المشعة إليسا. أغاني كثيرة قيد التحضير".

وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس دعت خوري وإليسا خلال حلولهما ضيفي برنامجها "صاحبة السعادة" على التوالي إلى الصلح في مبادرة قبلاها.

واندلع الخلاف في عام 2014، وعبّر عنه خوري من خلال سلسلة من التغريدات حينئذ على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، حيث كتب: "الموضوع بيني وبين روتانا. في شي إسمو حق معنوي ومادي للمؤلف والملحن، وأنا ما ممكن إقبل بشروط روتانا. هيدا هو السبب لا أكتر ولا أقل"!

وأضاف: "أنا عملت المستحيل كرمال قدّم لإليسا أفضل عملين من بعد غياب، وقدّمنا أغنية" لو" والناس حبّتها كتير. وأغنية "تعبانة منك" من أجمل الأغاني برأيي. للأسف بشروط روتانا ما بقي أي مجال للاتفاق".

وتابع: "القصة مش قصة كرمال إليسا، قصة حق متعلق بحقوق التأليف والتلحين، وأنا مش من حقي أتنازل عن هالحقوق. قصة إحترام ومبدأ لكل ملحن ومؤلف. بالنسبة لفارس كرم، أخد الأمر على عاتقو ورح ينتج العمل وينزل قريباً".