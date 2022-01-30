16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
باسم مغنية يدعم نجوم "أصحاب ولا أعز".. هذا ما قاله
Lebanon 24
30-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انضم الممثل باسم مغنية الى النجوم الذين قدموا دعمهم المعنوي لممثلي ”أصحاب ولا أعز“ بعد الانتقادات الشديدة التي طاولتهم، معتبراً أنّهم قاموا بأداء أدوارهم بشكل لافت ومميز.
وابتعد مغنية عن التعليق على محتوى الفيلم الذي اعتبره كثيرون غير شبيه بالعالم العربي، فيما قال آخرون إنّه يعكس حقيقة المجتمع المخبأة.
وكتب عبر حسابه: ”مع إحترامي لكل الأراء المتناقضة. سأقول رأيي كمشاهد فقط . العنوان الكبير للفيلم هو(الأداء السلس السهل لكل الممثلين) حوارات طبيعية قل ما نشاهدها في درامانا. فعلا من القلب مبروك لكل صناع الفيلم ولكل الأصدقاء الممثلين. فخور بكم جميعاً . وسعيد بنجاحكم“.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
Lebanon 24
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
11:34 | 2022-01-30
30/01/2022 11:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
00:44 | 2022-01-31
31/01/2022 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!
Lebanon 24
تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!
05:51 | 2022-01-30
30/01/2022 05:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 12 سنة فنانة لبنانية تعود إلى الغناء.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب 12 سنة فنانة لبنانية تعود إلى الغناء.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
05:00 | 2022-01-30
30/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن الرواتب في لبنان.. هذا ما كشفه أحد النواب البارزين
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن الرواتب في لبنان.. هذا ما كشفه أحد النواب البارزين
07:51 | 2022-01-30
30/01/2022 07:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:01 | 2022-01-31
محمد عبده يُثير ضجة بهاتفه الخلوي.. إليكم سره (فيديو)
03:00 | 2022-01-31
تامر حسني بـ "لوك" جديد والجمهور يشبهه بوائل كفوري.. شاهدوا كيف بدا (صور)
02:00 | 2022-01-31
بعد طلاقه من عارضة الأزياء الشهيرة.. فنان لبناني يحتضن ويُقبل حبيبته الجديدة ويُخفي هويتها! (فيديو)
23:47 | 2022-01-30
سميرة أحمد تتحضر لمسلسل جديد.. اليكم التفاصيل
16:00 | 2022-01-30
أبرزهم هوغو ويفنغ.. مشاهير يعانون الصرع
14:00 | 2022-01-30
عمرو دياب يشارك نجله عبدالله الرقص على أنغام "يا أنا يا لأ" (فيديو)
فيديو
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
Lebanon 24
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
16:00 | 2022-01-30
31/01/2022 11:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
05:00 | 2022-01-30
31/01/2022 11:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
02:00 | 2022-01-30
31/01/2022 11:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact