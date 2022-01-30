فنون ومشاهير

باسم مغنية يدعم نجوم "أصحاب ولا أعز".. هذا ما قاله

Lebanon 24
30-01-2022 | 23:00
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انضم الممثل باسم مغنية الى النجوم الذين قدموا دعمهم المعنوي لممثلي ”أصحاب ولا أعز“ بعد الانتقادات الشديدة التي طاولتهم، معتبراً أنّهم قاموا بأداء أدوارهم بشكل لافت ومميز.

وابتعد مغنية عن التعليق على محتوى الفيلم الذي اعتبره كثيرون غير شبيه بالعالم العربي، فيما قال آخرون إنّه يعكس حقيقة المجتمع المخبأة.

وكتب عبر حسابه: ”مع إحترامي لكل الأراء المتناقضة. سأقول رأيي كمشاهد فقط . العنوان الكبير للفيلم هو(الأداء السلس السهل لكل الممثلين) حوارات طبيعية قل ما نشاهدها في درامانا. فعلا من القلب مبروك لكل صناع الفيلم ولكل الأصدقاء الممثلين. فخور بكم جميعاً . وسعيد بنجاحكم“.
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