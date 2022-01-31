بعد طلاقه من عارضة الأزياء الشهيرة.. فنان لبناني يحتضن ويُقبل حبيبته الجديدة ويُخفي هويتها! (فيديو)

انتشر مؤخرا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان جورج الراسي وهو يحتضن حبيبته ويقبلها وأبقى وجهها مخفياً.

ويبدو ان الراسي في علاقة حب جديدة الا انه لم يعلن بعد عن هوية حبيبته الجديدة.

الراسي تزّوج مرتين المرة الأولى من امرأة بقيت هويتها مجهولة، ولم يكن أحد يعلم أنه كان متزوجاً، وقال في حديث صحافي عام 2016، إنه يحترم زوجته الأولى كثيراً وهي مهندسة، وإنهما انفصلا نتيجة خلافات لم يستطيعا أن يجدا لها حلاً.

في عام 2014 ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر زواجه من عارضة الأزياء جويل حاتم ولديهما طفل يُدعى "جو".

وبعد بضعة أشهر على ولادة "جو" بدأت المشاكل بين الثنائي، فاضطرا الى اتخاذ قرار الانفصال وحدثت الكثير من الخلافات بين جويل وعائلة جورج الراسي ودعوات قضائية كثيرة رفعت بحق بعضهما.