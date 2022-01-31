فنون ومشاهير

مايكل جاكسون تنمر على شقيقته بهذه الألفاظ!

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:00
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كشفت المطربة الأميركية، جانيت جاكسون، تفاصيل تنمر شقيقها "ملك البوب" الراحل، ‏مايكل جاكسون، عليها وقتما كانت طفلة بسبب وزنها الزائد ونضوجها المبكر.‏
وقالت جاكسون (55 عاما) في فيلم وثائقي جديد عنها عرض مؤخرا وشاركت في إنتاجه، ومكون من 4 أجزاء، إنه عندما كانت في العاشرة من عمرها لاحظت تطور جسدها في سن مبكرة، وهو ما جعل شقيقها مايكل جاكسون يتنمر عليها ويسخر عليها بإطلاق عليها ألفاظ مثل "بقرة" و"حصان" و"خنزيرة"، بحسب موقع "إي" الأمريكي.
وفيما أكدت جانيت جاكسون أن تنمر شقيقها الراحل عليها لم يكن بدافع خبيث منه، لكنه ترك أثرا نفسيا مؤلما بداخلها، وتأثرت عاطفيا من كلماته لها.
وقالت: "هناك مكان ما بالداخل يؤلمك، أعني لديك شخص يقول إنك ثقيل في الوزن للغاية، حتى لو كان ذلك بدافع الحب، فإنه يؤثر فيك".
 
من ناحية أخرى، دافعت جانيت جاكسون عن شقيقها الراحل، مايكل جاكسون، في فيلمها الوثائقي الجديد ضد مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي رافقته حتى وفاته في عام 2009.
لكنها أكدت أنها دفعت ثمنا للمزاعم التي طالت شقيقها، ومنها أنها خسرت صفقة مع شركة "كوكا كولا" للمياه الغازية بعد أن تصدرت المزاعم عناوين الصحف.
وقالت: "لن يفعل أخي شيئا كهذا أبدا، وأنا أعرفه ولم يكن لديه ذلك التصرف، وحرصت أسرتنا على البقاء في مزرعته لإبلاغه أنهم يدعمونه".
في عام 1993، ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن مايكل جاكسون كان قيد التحقيق بزعم التحرش بأربعة أولاد، وهو ما نفاه عندما كان على قيد الحياة، ولكن رفعت عائلة أحد الصبية البالغ من العمر 13 عاما دعوى قضائية ضد المغني تتهمه بالاعتداء الجنسي عليه، والتي قام بتسويتها في وقت لاحق.
المصدر: سبوتنيك
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