فنون ومشاهير

تامر حسني بـ "لوك" جديد والجمهور يشبهه بوائل كفوري.. شاهدوا كيف بدا (صور)

Lebanon 24
31-01-2022 | 03:00
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نشر الفنان المصري تامر حسني صورًا له من حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

 

وانتشرت الصور على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثوا عن إطلالته التي تشبه إلى حد كبير بلوك الفنان وائل كفوري.

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)


 
 
 
 
 

وعلق حسني: "كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام. "

 

يذكر أن سباق فورمولا إي الدرعية 2022 انطلق يوم الجمعة الموافق 28 يناير الموسم الثامن والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وقام الفنان تامر حسني بإحياء الحفل الختامي للسباق العالمي فورمولا إي في مدينة الرياض يوم السبت الماضي.

المصدر: نواعم
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