محمد عبده يُثير ضجة بهاتفه الخلوي.. إليكم سره (فيديو)

الفنان السعودي محمد عبده لا يزال "تراند" على السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب صورته مع أطفاله ومن ضمنهم طفله المولود حديثاً سلمان، وإنما أيضاً لظهوره وهو يستخدم هاتف "نوكيا 3310".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السعودي والنجم عبد المجيد عبد الله، بعدما ظهر الأول يلتقط صورة "سيلفي" معه بالهاتف، وانتشر أيضاً مقطع فيديو ظهر فيه عبده خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء الخميس الماضي، وبدا فيه أيضاً ممسكاً بهاتفه الـ"نوكيا".

وبعد الضجة التي أثارها المقطع والتعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا، علّق النجم الخليجي على الأمر بأسلوب طريف قائلاً: "هذا الأصالة".

وعلّق الجمهور على هاتف محمد عبده وسرّ التقاطه الصورة بهذا الهاتف وعدم استخدامه للهواتف الحديثة.

وفي سياق متصل، أكد مدير العلاقات العامة لعبده، محمود الجيلاني، أن هذا الهاتف من أبرز ما يستخدمه "فنان العرب" يومياً. وأضاف لـ"العربية " أن "من صفات وطباع محمد عبده انفراده بتملك الشيء العملي، حيث يستعمل هذا الهاتف بشكل دائم"، لافتاً: "لقد عرضت عليه مسبقاً تغييره إلا أنه أصر على هذا النوع خصوصاً".

وأشار الجيلاني إلى أن "فنان العرب" يستقبل على هاتفه الـ"نوكيا" كل المكالمات العامة والرسائل النصّية المهمة SMS، فيما يخصّص الـ"آيفون" لبقية أشغاله، موضحاً أن محمد عبده لا يستغني عن التقنية والهواتف الخليوية الحديثة لمتابعة أعماله والتواصل مع أبنائه.