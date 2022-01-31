فنون ومشاهير

محمد عبده يُثير ضجة بهاتفه الخلوي.. إليكم سره (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:01
A-
A+
Doc-P-913242-637792241586541142.png
Doc-P-913242-637792241586541142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الفنان السعودي محمد عبده لا يزال "تراند" على السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب صورته مع أطفاله ومن ضمنهم طفله المولود حديثاً سلمان، وإنما أيضاً لظهوره وهو يستخدم هاتف "نوكيا 3310".

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السعودي والنجم عبد المجيد عبد الله، بعدما ظهر الأول يلتقط صورة "سيلفي" معه بالهاتف، وانتشر أيضاً مقطع فيديو ظهر فيه عبده خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء الخميس الماضي، وبدا فيه أيضاً ممسكاً بهاتفه الـ"نوكيا".

 

A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)


 

وبعد الضجة التي أثارها المقطع والتعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا، علّق النجم الخليجي على الأمر بأسلوب طريف قائلاً: "هذا الأصالة".

 

وعلّق الجمهور على هاتف محمد عبده وسرّ التقاطه الصورة بهذا الهاتف وعدم استخدامه للهواتف الحديثة.

 

وفي سياق متصل، أكد مدير العلاقات العامة لعبده، محمود الجيلاني، أن هذا الهاتف من أبرز ما يستخدمه "فنان العرب" يومياً. وأضاف لـ"العربية " أن "من صفات وطباع محمد عبده انفراده بتملك الشيء العملي، حيث يستعمل هذا الهاتف بشكل دائم"، لافتاً: "لقد عرضت عليه مسبقاً تغييره إلا أنه أصر على هذا النوع خصوصاً".

 

وأشار الجيلاني إلى أن "فنان العرب" يستقبل على هاتفه الـ"نوكيا" كل المكالمات العامة والرسائل النصّية المهمة SMS، فيما يخصّص الـ"آيفون" لبقية أشغاله، موضحاً أن محمد عبده لا يستغني عن التقنية والهواتف الخليوية الحديثة لمتابعة أعماله والتواصل مع أبنائه.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:10 | 2022-01-31
08:30 | 2022-01-31
08:00 | 2022-01-31
06:45 | 2022-01-31
05:00 | 2022-01-31
03:00 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website