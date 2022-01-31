أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)

أشعل الموسيقار أسامة الرحباني أجواء العاصمة السعودية الرياض خلال عرضه الموسيقي في حفل توزيع جوائز "صنّاع الترفيه العالمي" "Joy Awards".وسحر الرحباني جمهور الفنانين والمشاهير من مختلف أنحاء العالم بتقديمه العرض الأول لأوبريت "المملكة الخضراء"، وهو عرض موسيقي أوركسترالي ضخم ضمّ ما يزيد عن 100 موسيقي ومغنٍّ على مسرح حفل الجوائز، الذي شهد تكريم باقة من ألمع نجوم العالم العربي في الدراما والسينما والإعلام بحضور نخبة من نجوم هوليوود.ومزج عرض "المملكة الخضراء" بين الشعر والموسيقى الأوركسترالية بمشاركة العشرات من الأطفال والشباب السعوديين مع موسيقيين، في تجسيد سمعي وبصري لمفهوم الطبيعة وفصولها الأربعة، بحيث ضم العرض مفهوماً موسيقياً تصاعدياً من الصيف وألوانه، مروراً بيأس الخريف وتساقط أوراقه، وصولاً الى الشتاء وبرودته وحتى الختام المبهر لعودة الحياة الطبيعية بموسم الربيع بزهوره وبهجته.وكشف الرحباني أن "المملكة الخضراء" استغرق العمل على تحضيره ما يزيد عن ثلاثة أشهر متواصلة من مرحلة الفكرة والتأليف وكتابة الشعر وتوزيع مقطوعاته موسيقياً، وتعاون خلاله مع الشاعر هنري زغيب الذي تولّى مهمة كتابة الأشعار، بينما تولّى الرحباني مهمة التأليف والتلحين والتوزيع الموسيقي حتى خروج الفكرة الى النور بعرض مثير، وهو يهدف الى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتبني مبادرة التشجير في مواجهة التصحّر، معبّراً عن فخره وسعادته لتقديم الأوبريت للعالم في حفل الترفيه العالمي بالسعودية.وتمكّن الرحباني من إبهار مئات الحاضرين الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم خلال افتتاحية حفل النسخة الجديدة من جوائز "جوي أووردز"، الذي احتضنته المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وضمّ نخبة من ألمع نجوم الفن والترفيه العالميين، وحصل الرحباني على تقدير الحضور عبر Standing Ovation من حيث الوقوف والتصفيق الحار بعد انتهاء العرض تقديراً للعرض الفني المبهر.