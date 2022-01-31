هالة صدقي تعلق بطريقتها على صورتها مع جون ترافولتا

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، سخرت الفنانة هالة صدقي، من الهجوم الذي تعرضت له بعد أن نشرت صورة تجمعها بنجم هوليوود الشهير جون ترافولتا، خلال لقائها به على هامش مشاركته في حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" JOY AWARDS، قائلة: "دلوقتي الفوز في ماتش المغرب هيشيل الضغط علينا، وهيصرف المنتقدين عني، وفى أحداث كل يوم بقت تشيل بعضها وده بقى عادي".وأضافت أن تصريحها كان بسيطاً حينما قالت إن جون ترافولتا هو حلم الطفولة، متابعة: "في كتيبة قاعدة تترصد الكلام عشان كده اتريقت ونشرت الصورة وقلت حلم العجز والكهولة".يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، والذي عُرض عبر منصة شاهد vip، من بطولة: أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.