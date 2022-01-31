جدل بشأن ما تقاضته منى زكي للمشاركة في "أصحاب ولا أعز".. الرقم خيالي

تتواصل حالة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حول النجمة المصرية منى زكي، بسبب فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز"، لكن هذه المرة بسبب المقابل المادي الذي تقاضته مقابل ظهورها في الفيلم، وتجسيدها الشخصية التي أطلت بها على الجمهور، وتركت جدلاً واسعاً.وتسربت معلومات بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن أحد المواقع، بأن منى زكي تقاضت مليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، وذلك وسط حالة من الغضب والجدل بين الجمهور بسبب القيمة الكبيرة لأجرها، الذي رأى البعض أنه مبالغ فيه.وسادت حالة من الاعتراض ضد منى زكي من جديد، بعدما بدأت وتيرة الأزمة تهدأ قليلاً حتى جاء الحديث عن المقابل المادي، ليثير الغضب ضدها مجدداً، حيث قيل إن هذا المبلغ جرى الحديث عنه، بعدما أكده العديد من المصادر عبر وسائل الإعلام في مصر.وترك مغردون تعليقات، عبروا فيها عن غضبهم من منى زكي، بسبب مشاهدها في الفيلم، إذ رأوا أنها ليست مضطرة لذلك، والظهور في مشاهد لا تليق بقيمتها الفنية الكبيرة، لاسيما أنها نجمة ذات ثقل فني، وتحتاج لتقديم أدوار تخدم المجتمع، كما تعود منها الجمهور.