فنون ومشاهير

جدل بشأن ما تقاضته منى زكي للمشاركة في "أصحاب ولا أعز".. الرقم خيالي

Lebanon 24
31-01-2022 | 09:10
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تتواصل حالة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حول النجمة المصرية منى زكي، بسبب فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز"، لكن هذه المرة بسبب المقابل المادي الذي تقاضته مقابل ظهورها في الفيلم، وتجسيدها الشخصية التي أطلت بها على الجمهور، وتركت جدلاً واسعاً.
وتسربت معلومات بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن أحد المواقع، بأن منى زكي تقاضت مليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، وذلك وسط حالة من الغضب والجدل بين الجمهور بسبب القيمة الكبيرة لأجرها، الذي رأى البعض أنه مبالغ فيه.
وسادت حالة من الاعتراض ضد منى زكي من جديد، بعدما بدأت وتيرة الأزمة تهدأ قليلاً حتى جاء الحديث عن المقابل المادي، ليثير الغضب ضدها مجدداً، حيث قيل إن هذا المبلغ جرى الحديث عنه، بعدما أكده العديد من المصادر عبر وسائل الإعلام في مصر.
وترك مغردون تعليقات، عبروا فيها عن غضبهم من منى زكي، بسبب مشاهدها في الفيلم، إذ رأوا أنها ليست مضطرة لذلك، والظهور في مشاهد لا تليق بقيمتها الفنية الكبيرة، لاسيما أنها نجمة ذات ثقل فني، وتحتاج لتقديم أدوار تخدم المجتمع، كما تعود منها الجمهور.
 
قصة الفيلم 
وفيلم "أصحاب ولا أعز"، هو أول فيلم عربي تنتجه "نتفليكس"، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير "Perfect Strangers"، وتدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار، التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.
المصدر: لها
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