فنون ومشاهير

يارا تستعرض موهبتها في "الكروشيه" بعمل مميز.. وفنانة سورية شهيرة تسألها: "للبيع؟" (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2022 | 10:42
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فاجأت الفنانة يارا، جمهورها على موقع "إنستغرام"، بالكشف عن موهبة جديدة تجيدها بطريقة بارعة، إلي جانب إتقانها الطهي ايضاً. 
واستعرضت الفنانة براعتها في حياكة المشغولات اليدوية، باستخدام خيوط الصوف الملونة، وصناعة قطع مختلفة وجميلة بيدها، مشيرة إلى أن القطعة التي تعمل عليها، حالياً، بدأت فيها منذ ما يقرب العام.
وظهرت يارا، في مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي تجلس أمام شاشة التلفزيون، وبيدها "شال كروشيه"، ودونت يارا تعليقاً مدحت فيه عملها.
وكتبت: "شوفوا الجمال.. شوفوا الشطارة.. شوفوا القمر.. قولكم متى بيخلص لا قريب إن شاء الله تشوفوه لابسته مع الصورة موثقة.. ومن مباراة لمباراة هيك بننتظر توقعاتكم لليوم".
 
 
وحظي المقطع بتفاعل كبير من متابعي يارا، من بينهم الفنانة السورية شكران مرتجى، التي تبادلت التعليقات مع يارا، وعرضت مرتجى على يارا أن تشتري منها "الشال"، قائلة: "للبيع؟ حاحكيكي عالخاص"، لترد عليها يارا قائلة: "هو وأنا والجيران والكل وكل شي.. على حسابك شوشو.. ولو".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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