فنون ومشاهير

هذا ما فعلته إعلامية الـ"أم تي في" من السراي الحكومي قبل البث المباشر!

Lebanon 24
31-01-2022 | 13:23
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نشرت إعلامية الـ"أم تي في" جويس عقيقي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" فيديو لها وهي تغني أغنية "بتمون" للنجمة إليسا بانتظار بدء البث المباشر من السراي الحكومي. 
وقالت عقيقي: "رح إطلع عم غني آخر شي. بلشت النشرة؟"
 
 
 
 
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جويس عقيقي

السراي الحكومي

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