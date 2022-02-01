هيفا تكشف للمرة الاولى عن ردة فعلها بعد تعرضها للهجوم في بدايتها

عبرت الفنانة هيفاء وهبي عن دعمها لمؤدي المهرجانات حمو بيكا في ظل منعه من الغناء في الحفلات العامة في مصر، وطالبته بحل مشكلته مع نقابة المهن الموسيقية.وقالت هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة ETC أثناء استضافة حمو بيكا: "يا حمو الناس تحبك، لا تركز في الهجوم عليك، وقدم لهم الأغاني الحلوة وافرضها، وهم يحبون الأغاني الحلوة منك بالتحديد، والاختلاف مطلوب وأنت شخص مختلف."وتعليقا على تعرضها للهجوم في بدايتها قالت: "أنا لم أتحمل الهجوم بسبب بدايتي في عمر صغير، لكن حمو ناضج وأشعر من كلامه أنه سند لعائلته ولا يريد أن يهتز هذا السند، وما يهمه هو السماح له بالعمل."وأضافت: "أنا أحب أغانيك والمهرجانات أصبحت تريند وأحدثت ضجة، ويمكن أن نتعلم من أخطائنا ونركز على الجوانب الجيدة."وردا على تعقيب حمو بيكا بأنه ممنوع من الغناء في الأفراح والمناسبات في مصر قالت: "كلنا نحترم قوانين بلادنا، وأكيد هناك خطأ يمكن أن نعود لبدايته ونصلحه."وتابعت: "أنا أحترم الفنان هاني شاكر، وأعرف أنه أصدر قراراته بالإجماع بسبب أشياء حصلت، وأكيد النقابة لن تمنع أغنية بكلام جميل ولحن حلو، وهي لا تريد منع الرزق والنجاح، وتحاول إصلاح واقع حدثت به فوضى."