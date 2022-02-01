فنانون أصيبوا بكورونا للمرة الثانية... من هم؟

ما زال فيروس كورونا ومتحوراته يسيطر على المشهد العام، وأصبح يهدد العالم بأكمله، ومع انتهاء شهر كانون الثاني الذي شهد إصابة عدد كبير من الفنانين والمشاهير والإعلاميين، لكن كانت الظاهرة الجديدة هي إصابة عدد من الفنانين والفنانات بهذا الفيروس للمرة الثانية والذين نستعرضهم خلال هذا التقرير.هنا الزاهدمع بداية العام الجديد، استقبلته الفنانة هنا الزاهد بإصابتها للمرة الثانية بفيروس كورونا، ولكن هذه المرة لم تتركها الكورونا وحدها فقد أصيب أيضًا زوجها النجم أحمد فهمي، بعد أن أعلنت إصابتها قائلة: "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه"، ولكنهما أعلنا تعافيهما مؤخرًا.ياسمين عبد العزيزأصيبت النجمة ياسمين عبد العزيز للمرة الثانية بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وكانت أصيب في المرة الأولى بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلها "اللي ملوش كبير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم رمضان.يسراقالت النجمة الكبيرة يسرا لـ"اليوم السابع"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وتخضع الآن للعزل المنزلي لتلقى العلاج، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.وتعد هذه المرة هي الثانية التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا، حيث أصيب من قبل، وخضعت للعلاج حتى تعافت تمامًا بعد شهر من إصابتها.ديناأصيبت الفنانة دينا بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث أعلنت إصابتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "للمرة الثانية إيجابس كورونا دعواتكم".