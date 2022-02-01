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© Lebanon24
فنون ومشاهير
فنانون أصيبوا بكورونا للمرة الثانية... من هم؟
Lebanon 24
01-02-2022
|
08:00
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ما زال فيروس كورونا ومتحوراته يسيطر على المشهد العام، وأصبح يهدد العالم بأكمله، ومع انتهاء شهر كانون الثاني الذي شهد إصابة عدد كبير من الفنانين والمشاهير والإعلاميين، لكن كانت الظاهرة الجديدة هي إصابة عدد من الفنانين والفنانات بهذا الفيروس للمرة الثانية والذين نستعرضهم خلال هذا التقرير.
هنا الزاهد
مع بداية العام الجديد، استقبلته الفنانة هنا الزاهد بإصابتها للمرة الثانية بفيروس كورونا، ولكن هذه المرة لم تتركها الكورونا وحدها فقد أصيب أيضًا زوجها النجم أحمد فهمي، بعد أن أعلنت إصابتها قائلة: "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه"، ولكنهما أعلنا تعافيهما مؤخرًا.
ياسمين عبد العزيز
أصيبت النجمة ياسمين عبد العزيز للمرة الثانية بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وكانت أصيب في المرة الأولى بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلها "اللي ملوش كبير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم رمضان.
يسرا
قالت النجمة الكبيرة يسرا لـ"اليوم السابع"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وتخضع الآن للعزل المنزلي لتلقى العلاج، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
وتعد هذه المرة هي الثانية التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا، حيث أصيب من قبل، وخضعت للعلاج حتى تعافت تمامًا بعد شهر من إصابتها.
دينا
أصيبت الفنانة دينا بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث أعلنت إصابتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "للمرة الثانية إيجابس كورونا دعواتكم".
المصدر: اليوم السابع
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