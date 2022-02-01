مذيعة أخبار الـLBCI انتقلت إلى الـ MTV.. شقيقتها أيضاً تعمل في المحطة فهل ستُنافسان بعضهما؟

نشرت مؤخرا قناة الـ MTV اعلانا ترويجيا لبرنامج جديد يحمل اسم "برنامجك" سيبدأ عرضه في 7 شباط الجاري، هدفه تعريف المشاهدين على المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة وعلى مشاريعهم وعلى الدوائر الانتخابية.

واللافت ان البرنامج الجديد هو من تقديم المعد جان نخول ومذيعة أخبار الـ LBCI غريسيا أنطون.

غريسيا كانت أعلنت منذ أشهر انها تركت موقتا الـ LBCI وانتقلت الى دبي في تجربة إعلامية جديدة حيث شاركت في "اكسبو دبي" ، ولكن يبدو انها تركت الـ LBCI وانتقلت إلى محطة MTV إلى جانب شقيقتها ريتا بيا أنطون وهي مذيعة أخبار في المحطة نفسها.