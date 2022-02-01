فنون ومشاهير

إندلاع حريق في بناية تسكنها فنانة شهيرة... وهذا وضعها الصحي

Lebanon 24
01-02-2022 | 05:49
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أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر، أنها وأسرتها بصحة جيدة، بعد الحريق الذي اندلع في المبنى الذي تسكنه في منطقة الدقي في محافظة الجيزة.

وقالت، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات لأي أحد من سكان المبنى.

وأضافت عامر، في تصريح لـ"اليوم السابع": "تهشمت فقط أجزاء من سيارة ابني عمر التي كانت مركونة تحت العقار"، لافتة إلى أن "رجال شرطة النجدة والمطافئ بوزارة الداخلية استجابوا سريعا بعد إبلاغ حارس العقار عن الحريق وسيطروا على الموقف ونجا الجميع من الحريق دون أي إصابات وتم إخماد النيران".

بعد الحريق الذي اندلع في عمارتها.. وفاء عامر تطمئن جمهورها على صحتها
المصدر: روسيا اليوم
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