بعد 19 عاماً.. هذا ما سيجمع منى زكي وأحمد السقا مجدداً

تجاهلت الفنانة منى زكي حملة الهجوم الكبيرة والانتقادات الواسعة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبدأت في ممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي، حيث تستعد خلال الفترة القادمة لعرض أحدث عمل مسرحي تشارك فيه البطولة على خشبة المسرح أمام الفنان أحمد السقا، في مسرحية جديدة بعنوان "العروسة"، بعد سنوات طولية من الابتعاد عن المسرح.والمسرحية إخراج أشرف زكي، وتأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر شباط (فبراير) الجاري.يذكر أن العرض الذي يحمل اسم "العروسة" لن يكون الاسم النهائي للمسرحية، حيث من المحتمل أن يتم تغييره والإعلان عنه قبل العرض بأيام قليلة، وخاصة بعد اكتمال فريق العمل بالكامل من ممثلين وغيره.الجدير بالذكر، مسرحية "العروسة" تعتبر هي التعاون المسرحي الأول بين منى زكي وأحمد السقا بعد غياب دام لـ19عاماً عن العمل المسرحي، حيث كان آخر عمل مسرحي يجمعهما مسرحية "كده أوكيه"، والتي شاركهما فيها البطولة شريف منير، هاني رمزي، ياسمين عبد العزيز.