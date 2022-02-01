19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بعد إنذارها بالحجز عليها.. فنانة شهيرة تتصالح مع مصلحة الضرائب
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضرت الفنانة شيري عادل إلى مركز كبار مموّلي المهن الحرّة في مصلحة الضرائب العامة بمدينة نصر في القاهرة، لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ومراجعة موقفها الضريبي للعام الماضي، بعد تصالحها مع مصلحة الضرائب عقب توجيه إنذار لها بالحجز أو تقديم القيمة الضريبية.
من ناحية أخرى، كشفت شيري عادل في تصريحات صحافية، عن مشاركتها في مسلسل "الراوية" مع محمود عبد المغني وآيتن عامر، وأنها تجسّد خلال أحداثه شخصية "فريدة" وهي صحافية، وتمنت أن ينال دورها إعجاب جمهورها.
يُذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة شيري عادل أخيراً، مسلسل "أيام" من بطولة: حورية فرغلي، ورياض الخولي، وحجاج عبد العظيم، وميدو عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، وندى موسى، ولقاء سويدان، وحنان يوسف، وصفاء جلال، وهو تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ قوية من وهاب عن سعر الدولار.. ماذا قال؟
11:59 | 2022-02-01
01/02/2022 11:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة منتشرة بكثافة في لبنان ولا تُسعّر إلا بالدولار.. ما هي؟
12:05 | 2022-02-01
01/02/2022 12:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد ومهمّ بشأن "المعاينة الميكانيكية".. هذا ما جاء فيه
13:33 | 2022-02-01
01/02/2022 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
Lebanon 24
فيديو يرصد منفذ جريمة أبلح.. هذا ما فعله بعد الحادثة المروّعة
15:08 | 2022-02-01
01/02/2022 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-02-02
بعد تداول صورته بملابس نسائية... كيف ردّ هاني رمزي؟
02:00 | 2022-02-02
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
16:00 | 2022-02-01
وائل جسار وزينة أفتيموس يحتفلان بيوم الحب في دبي
14:07 | 2022-02-01
لاميتا فرنجية بروب الاستحمام (صورة)
14:03 | 2022-02-01
نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية (صورة)
13:59 | 2022-02-01
جمال نسرين طافش يلفت الأنظار من المطار (صور)
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 12:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 12:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
رصد كرة نارية غامضة في سماء دولة عربية! (فيديو)
16:00 | 2022-02-01
02/02/2022 12:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact