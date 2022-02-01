وائل جسار وزينة أفتيموس يحتفلان بيوم الحب في دبي

تشهد مدينة دبي حفلاً فنياً، هو الأول في سلسلة حفلات تنظمها وتقدمها "دار النجوم"، ويجمع يوم 11 شباط بمناسبة يوم الحب النجم وائل جسار، والفنانة السورية زينة أفتيموس، في فندق "غراند موفمنبيك البستان"، وقد وقع اختيار الشركة المنظمة على النجم وائل جسار، كونه يشتهر بلونه الرومانسي الراقي، الذي يتناسب مع احتفالات العشاق في عيدهم. أما الفنانة زينة أفتيموس، فهي معروفة بتعدد ألوانها الغنائية، ما بين أغانيها الخاصة، واختياراتها من باقة الأغنيات الناجحة عربياً.وكان جسار الملقب بـ"ملك الإحساس" قد طرح أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، قبل أيام، وهي من كلمات محمد القباني، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وسيقدم عمله الجديد إلى جانب مجموعة متنوعة من أغانيه المعروفة، مثل: "ومشيت خلاص، وماتغيبش ثواني"، وغيرهما. أما الفنانة زينة أفتيموس نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، فقد خاضت آخرة تجاربها الفنية، عندما شاركت في مسلسل "السنونو"، إلى جانب النجم السوري الكبير ياسر العظمة بشخصية "مطربة السفينة"، علماً بأنها خاضت تجربة التدريب، مؤخراً، في مجال "الصوت والتنفس"، ضمن إحدى دورات التقديم التلفزيوني في دبي.