فنون ومشاهير

مريم أوزرلي تشوق متابعيها بصورة من خلف الكواليس

Lebanon 24
01-02-2022 | 13:50
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نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على "إنستغرام".
 
وظهرت مريم وهي تنتظر التصوير مرتدية ثوباً أحمر.
 
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مريم أوزرلي

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