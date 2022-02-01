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فنون ومشاهير
نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية (صورة)
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:03
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أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائياً ضخماً في القاهرة حضره عدد من النجوم.
ولاقت إطلالة نيكول الذهبية الإعجاب الكبير من قبل الجمهور والمتابعين.
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