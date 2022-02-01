نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية (صورة)

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائياً ضخماً في القاهرة حضره عدد من النجوم.

ولاقت إطلالة نيكول الذهبية الإعجاب الكبير من قبل الجمهور والمتابعين.