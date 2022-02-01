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فنون ومشاهير
لاميتا فرنجية بروب الاستحمام (صورة)
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:07
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نشرت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على "إنستغرام".
وظهرت لاميتا وهي ترتدي روب الاستحمام حيث تركت شعرها منسدلاً.
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