فنون ومشاهير

باسل خياط: ذهبت لطبيب نفسي بسبب فتاة

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:00
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كشف الممثل السوري باسل خياط لأول مرة عن جوانب خفية من حياته الشخصية وما مر به في طفولته والخبرات التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ببرنامج ABtalks والذي يقدمه عبر قناته على موقع YouTube ، وقال "انني أحببت فتاة وأنا في العشرين من عمري لمدة 6 سنوات وعندما افترقنا عانيت كثيرا فكانت لا تتركني وعندما أسمع أغنية أتذكرها وأشعر بأنها تحاصرني فقررت الذهاب لطبيب نفسي كي أتعالج".
من جهة أخرى كشف أنه كان يعاني من الاكتئاب، قائلاً اكتئبت عامين وقررت الذهاب إلى فرنسا والابتعاد عن كل شيء ووقتها عانيت من نقصان في الوزن وكان مظهري ليس جيدا ولا أعرف من أكون.

ولفت الى انه كان الحل الوحيد للتغلب على الاكتئاب هو مهنتي لكي أحافظ على عائلتي بأكملها ولكني ابتعدت عنها وبدأت أشعر أن الكاميرا وكأنها سلاح مسلط علي وأصبح لدي حساسية من وجودها.

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