14
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ما حقيقة التحقيق مع منى زكي وأبطال "أصحاب ولا أعز"؟
Lebanon 24
02-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تداول بيان منسوب إلى نقابة المهن التمثيلية على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن التحقيق مع الفنانة منى زكي وأبطال فيلم "أصحاب ولا أعز"، كشفت النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي، حقيقة ذلك البيان، الذي انتشر بكثافة الثلاثاء.
أكدت النقابة أن هذا المنشور مفبرك وأنها لم تصدر أي بيان عن الفيلم، سوى البيان الداعم لأعضائها الذي صدر بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي جاء فيه: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيباً وأعضاء، بكل دقة كل ردود الفعل التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء لشخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها) والتي دارت كلها حول العمل الفني فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة، ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة ثوابت أساسية أهمها:
أولاً: إن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.
ثانياً: إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستدعم النقابة منى زكي إذا حاول البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.
ثالثاً: وإذ تحرص النقابة على القيم الأصيلة للمجتمع المصري فهي تؤكد أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وتدقّ ناقوس الخطر إزاء ظواهر كثيرة قد تتسرّب الى مجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيراً منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن عموماً ودور فنون التمثيل خصوصاً".
وتهيب النقابة بالجميع عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه، مختتمةً بيانها بالقول: "عاشت مصر المستنيرة".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
15:52 | 2022-02-01
01/02/2022 03:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:48 | 2022-02-02
جيسي عبدو تلفت الأنظار بإطلالتها في موقع التصوير (صورة)
14:43 | 2022-02-02
عادل إمام يحتفل بطريقة طريفة بفوز مصر على المغرب (صورة)
14:30 | 2022-02-02
محمد رمضان يدخن "أكبر سيجارة" ملفوفة
14:25 | 2022-02-02
فنانة ماليزية تغني "عكس اللي شايفينها" لـ إليسا .. فيديو حقق نسبة مشاهدة عالية!
14:10 | 2022-02-02
جوزيف عطية يحتضن كلبه ويقبله: "صديقي المفضل الجديد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
جنيفر لورانس أبرزهم.. نجوم واجهوا إحباطاً في بداياتهم
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 22:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact