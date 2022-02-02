ما حقيقة التحقيق مع منى زكي وأبطال "أصحاب ولا أعز"؟

بعد تداول بيان منسوب إلى نقابة المهن التمثيلية على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن التحقيق مع الفنانة منى زكي وأبطال فيلم "أصحاب ولا أعز"، كشفت النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي، حقيقة ذلك البيان، الذي انتشر بكثافة الثلاثاء.أكدت النقابة أن هذا المنشور مفبرك وأنها لم تصدر أي بيان عن الفيلم، سوى البيان الداعم لأعضائها الذي صدر بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي جاء فيه: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيباً وأعضاء، بكل دقة كل ردود الفعل التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء لشخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها) والتي دارت كلها حول العمل الفني فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة، ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة ثوابت أساسية أهمها:أولاً: إن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.ثانياً: إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستدعم النقابة منى زكي إذا حاول البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.ثالثاً: وإذ تحرص النقابة على القيم الأصيلة للمجتمع المصري فهي تؤكد أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وتدقّ ناقوس الخطر إزاء ظواهر كثيرة قد تتسرّب الى مجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيراً منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن عموماً ودور فنون التمثيل خصوصاً".وتهيب النقابة بالجميع عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه، مختتمةً بيانها بالقول: "عاشت مصر المستنيرة".