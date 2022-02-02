أكشاي كومار يحذر سيف علي خان من كارينا كابور.. لهذا السبب

وجد أكشاي كومار، وسيف علي خان، في مقابلة جمعتهما على هامش الاحتفال بعيد ميلاد أبناء الثاني، مؤخراً، وحينها تحدث أكشاي إلى سيف، محذراً إياه من زوجته نجمة بوليوود كارينا كابور.وكشفت كارينا كابور أن أكشاي كومار أجرى لقاء سريعاً مع سيف علي خان، حيث لاحظت ذلك أثناء وجودها مع زوجة كومار في "Tweak India"، وتحدثت نجمة بوليوود في تصريحات لها بأن المقابلة تضمنت تحذيراً منها.وأشارت إلى أن أكشاي أخذ سيف، في زاوية، وتحدث معه عن الاستماع لها، ومعاملتها بعناية، متابعة: "قال له إنها فتاة خطيرة، وهي من عائلة خطيرة وأنا أعرفهم، لذلك (كن حذراً)".وأوضحت كارينا كابور أن سيف علي خان لم يكن مهتماً بالأمر نوعاً ما، متابعة: "كان شعوره أنه يحاول مع الشخص الخطأ".في سياق آخر، ظهرت كارينا كابور في إطلالة تبدو رائعة باللون الأسود مع أبنائها، حيث قضت أمسية مثالية مع عائلتها، وشوهد الأبناء وهم يرتدون نفس الملابس، ما أعطى شعوراً بالعائلة المثالية.وشاركت كارينا كابور الصورة، من خلال خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وعلقت بكلمة: "أولادي".وكانت كارينا ترتدي فستاناً أسود قصيراً مع حذاء بكعب عالٍ، وظهر معها زوجها وهو يرتدي بدلة مع قميص أبيض.