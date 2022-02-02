جنيفر لورانس أبرزهم.. نجوم واجهوا إحباطاً في بداياتهم

يواجه أي شخص في حياته العديد من المواقف المحبطة، التي تؤثر في نفسيته، لكن لا يوجد شيء أكثر إحباطاً من إخبارك بأنك لم تحقق نجاحاً في وظيفتك، أو حياتك، أو في أي خطوة مقبلة. لكن بالنسبة للمشاهير، لن تتخيل أن بعضاً من أشهر النجوم في العالم حالياًِ واجهوا ضغوطاً في بداية حياتهم، وتحدثوا عن هذه الإحباطات علناً.في ما يلي، مجموعة من المشاهير الذين واجهوا إحباطاً في بداية حياتهم، وهم كما نرصدهم في السطور التالية:جينفر لورانستعتبر الممثلة الأميركية، جينفر لورانس ‏من أشهر النجمات في العالم، وحققت أفلامها أكثر من 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت الممثلة الأعلى أجراً في العالم عامَيْ 2015 و2016، وظهرت في قائمة "تايم" لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم عام 2013، وفي قائمة "فوربس" لأقوى المشاهير في 2014 و2016.ومع كل هذه النجاحات والألقاب، قيل لجنيفر لورانس إنها ليست رشيقة بما فيه الكفاية، وتحدثت سابقاً عن الانتقادات التي وجهت لمظهرها، وقال العديد من النقاد إن لورانس لم تكن نحيفة بما يكفي، للعب دورها في فيلم "The Hunger Games".ريس ويذرسبونحصلت الممثلة الأميركية، ريس ويذرسبون، على جائزة الأوسكار، وتعد ويذرسبون في السنوات الأخيرة من ممثلات هوليوود اللواتي يتلقين أغلى الأجور. ومع ذلك، تم إخبارها سابقاً بأنها ليست جميلة بما يكفي.وفي حديثها عن الرفض في تجربها لأول مرة بهوليوود، قالت: "عليك أن تكون صارماً؛ لأن الأمر يتطلب شخصية عنيدة للتعامل مع الرفض، عندما جئت إلى هنا لأول مرة، كل ما سمعته هو لا.. ليست جيدة، ليست طويلة بما يكفي، ليست جميلة بما فيه الكفاية، ليست ذكية..".ميريل ستريبصنفت النجمة ميريل ستريب، من قبل النقاد، كأعظم ممثلة على قيد الحياة، وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات، ورُشحت ستريب لـ32 جائزة غولدن غلوب، أكثر من أي شخص آخر، وفازت بثمانٍ منها، وتحدت الممثلة أولئك الذين حاولوا عرقلة طموحها، من خلال إخبارها بأنها ليست جذابة بما يكفي.ميندي كالينغميندي كالينغ ‏ممثلة وكوميدية، إلا أنه تم إخبارها بأنها ليست مضحكة، وتم رفضها لأداء دور كوميدي من إحدى الشبكات الشهيرة.والت ديزنيوالت ديزني منتج تلفزيوني متخصص في الرسوم المتحركة، واشتهر بتجسيد الشخصيات الكرتونية، وأفلام الرسوم المتحركة العديدة، التي بلغت أكثر من 100 فيلم، كما أنشأ ملاهي "ديزني لاند"، ولعل اللافت للنظر أنه تم إخباره بأنه ليس مبدعاً بما يكفي.