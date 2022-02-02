14
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
العثور على فنان شهير ميتاً في سيارته.. جريمة أم إنتحار؟
Lebanon 24
02-02-2022
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وُجد الممثل الشاب موسى جيه موسلي جثةً في سيارته في ستوكبريدج بـ جورجيا بعد تعرّضه لإطلاق نار، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن أقاربه فقدوا أثره منذ 23 كانون الثاني الماضي، ممّا دفعهم إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطة، ثمّ اتّصلوا بشركة أمن السيّارات، التي تتبّعت سيّارته، وعثرت على جثته.
وأصدرت الجهات الأمنية بياناً بهذا الخصوص قالت فيه: "نجري التحقيقات في وفاة موسى، حيث ترجّح الأسباب باعتبارها عمليّة انتحار، ولكن لم يصدر أيّ بيان رسمي حول ذلك".
ومن جانبها، قالت تاباثا مينشو، وكيلة أعمال موسى جيه موسلي لشبكة Fox News في بيان: "لقد أحبّه الجميع، وأحبّ معجبيه بقدر ما أحبّ عائلته وأصدقاءه، كان دائماً متحمّساً للعمل".
وجاء في حساب مسلسل "Walking Dead" الرسميّ على "تويتر": "أفكارنا ودعواتنا مع فرد من أفراد فريقنا موسى جيه موسلي".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
15:52 | 2022-02-01
01/02/2022 03:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:48 | 2022-02-02
جيسي عبدو تلفت الأنظار بإطلالتها في موقع التصوير (صورة)
14:43 | 2022-02-02
عادل إمام يحتفل بطريقة طريفة بفوز مصر على المغرب (صورة)
14:30 | 2022-02-02
محمد رمضان يدخن "أكبر سيجارة" ملفوفة
14:25 | 2022-02-02
فنانة ماليزية تغني "عكس اللي شايفينها" لـ إليسا .. فيديو حقق نسبة مشاهدة عالية!
14:10 | 2022-02-02
جوزيف عطية يحتضن كلبه ويقبله: "صديقي المفضل الجديد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
جنيفر لورانس أبرزهم.. نجوم واجهوا إحباطاً في بداياتهم
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 22:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact