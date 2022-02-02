عادل إمام يحتفل بطريقة طريفة بفوز مصر على المغرب (صورة)

احتفل الفنان المصري عادل إمام بطريقة طريفة بعد فوز منتخب بلاده مصر على منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا.

ونشر إمام صورة على موقع فيسبوك من فيلم "مرجان أحمد مرجان" وهو يرتدي زي منتخب مصر وهو يحتفل بإحراز هدف".