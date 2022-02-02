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فنون ومشاهير
عادل إمام يحتفل بطريقة طريفة بفوز مصر على المغرب (صورة)
Lebanon 24
02-02-2022
|
14:43
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احتفل الفنان المصري عادل إمام بطريقة طريفة بعد فوز منتخب بلاده مصر على منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا.
ونشر إمام صورة على موقع فيسبوك من فيلم "مرجان أحمد مرجان" وهو يرتدي زي منتخب مصر وهو يحتفل بإحراز هدف".
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