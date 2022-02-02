فنون ومشاهير

عادل إمام يحتفل بطريقة طريفة بفوز مصر على المغرب (صورة)

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:43
A-
A+
Doc-P-914228-637794352419569660.jpg
Doc-P-914228-637794352419569660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل الفنان المصري عادل إمام بطريقة طريفة بعد فوز منتخب بلاده مصر على منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا.
 
ونشر إمام صورة على موقع فيسبوك من فيلم "مرجان أحمد مرجان" وهو يرتدي زي منتخب مصر وهو يحتفل بإحراز هدف".
 
مواضيع ذات صلة
ابنة فنان مصري راحل: عادل إمام تنبأ بوفاة والدي
lebanon 24
02/02/2022 22:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022
lebanon 24
02/02/2022 22:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل سفير مصر وتابع شوونا بيروتية وعامة
lebanon 24
02/02/2022 22:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت: مصرف لبنان - الحمرا وساحة الشهداء باتجاه القاعدة البحرية (التحكم المروري)
lebanon 24
02/02/2022 22:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عادل إمام

مصر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:48 | 2022-02-02
14:30 | 2022-02-02
14:25 | 2022-02-02
14:10 | 2022-02-02
14:00 | 2022-02-02
11:00 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website