فنون ومشاهير

أديل تغني بحفل جوائز بريت الأسبوع المقبل

Lebanon 24
02-02-2022 | 23:00
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أكدت المغنية البريطانية أديل أنها ستغني في حفل توزيع جوائز بريت الأسبوع المقبل، بعد أسبوعين من ظهورها دامعة العينين لتخبر جمهورها أنها ستؤجل حفلاتها في لاس فيغاس بسبب تعقيدات تتعلق بكوفيد- 19.
وستصعد المغنية الشهيرة خشبة المسرح في مسقط رأسها في لندن يوم الثامن من فبراير بالحفل السنوي الذي يحتفي بأبرز مغني موسيقى البوب البريطانية، حيث تم ترشيحها لأربع جوائز، كما ستظهر أيضا في البرنامج التلفزيوني (The Graham Norton Show).
وأديل التي تصدرت قوائم المبيعات حول العالم بألبومها الجديد "30"، تتنافس على جوائز أفضل ألبوم وأفضل فنان أو فنانة وأفضل أغنية عن أغنية (إيزي أون مي) "ترفق بي" وأفضل عرض لموسيقى البوب أو آر آند بي، وسبق لها أن فازت بتسع جوائز بريت.
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