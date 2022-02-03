بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)

كشف المذيع والممثل جيري غزال مساء أمس الأربعاء أن إطلالته في فقرة connected التي تبث خلال نشرة أخبار الـ mtv المسائية هي الأخيرة.

ونشر جيري فيديو عبر حسابه على انستغرام لإطلالته الأخيرة وعلّق عليه بالقول: "هالفقرة رح يبقى إلها محل كبير بقلبي، عشت معا على مدى سنين إيام حلوة وإيام صعبة وكبرت كتير وتعلمت كتير بس كنت عطول صرّ إنهيا بضحكة عريضة. عطول الإشيا الحلوة بيوصل وقت وتخلص حتّى نتحدى حالنا من بعدا بفرص جديدة. وبتبقى هالمؤسسة وهالشاشة بيتي، مبارح، اليوم وبكرا، والمطرح اللي آمن فيّي. انشالله احلامكن ما بعمرا تشوف سقف ومن هلق لوقتا…".

وغزال باقٍ في محطة الـ MTV الا انه أوقف تقديم فقرة connected لارتباطه بمشاريع أخرى.