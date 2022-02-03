بعد صراع مع الزهايمر.. وفاة "ملكة" السينما

غيب الموت أيقونة التمثيل مونيكا فيتي صاحبة لقب "ملكة السينما الإيطالية"، عن عمر 90 عاماً بعد صراع مع مرض الزهايمر.



ونعاها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قائلاً إنها "امرأة تمتاز بروح مرحة عظيمة وموهبة فذة غزت عقول أجيال من الإيطاليين بروحها وموهبتها وجمالها. لقد منحت بريقاً للسينما الإيطالية في العالم".





ورثتها زميلتها ومواطنتها النجمة صوفيا لورين بقولها: "رحلت ممثلة عظيمة، وفاتها خسارة فادحة ليس للسينما فقط، وإنما لنا جميعاً".



وكتب وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وداعاً لملكة السينما الإيطالية". ورثتها زميلتها ومواطنتها النجمة صوفيا لورين بقولها: "رحلت ممثلة عظيمة، وفاتها خسارة فادحة ليس للسينما فقط، وإنما لنا جميعاً".وكتب وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وداعاً لملكة السينما الإيطالية".